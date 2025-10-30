El presidente Javier Milei recibirá a un grupo de gobernadores “dialoguistas” para solicitar el apoyo de las provincias en el Congreso para aprobar los proyectos de reformas impositiva y laboral que el Gobierno impulsa para la próxima etapa.

La cita será desde las 17 en la Casa Rosada, donde el mandatario estará acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el del Interior, Lisandro Catalán.

Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Poggi (San Luis), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), fueron invitados a concurrir.

También Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires). Hay otros dos invitados pero que por diferentes compromisos no podrán estar y enviarán a sus vices: Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rolando Figueroa (Neuquén).

Sorprendió la invitación al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien está en un bloque de seis gobernadores cercanos al kirchnerismo que no iban a ser convocados, al menos en este turno. Pero el dirigente peronista confirmó este miércoles que estará en la reunión con Milei y la mayoría de sus pares.

Aunque el partido libertario logró acrecentar fuerte sus bloques en Diputados y el Senado tras el reciente triunfo electoral, aún necesita el acompañamiento de legisladores en ambas cámaras que responden a los mandatarios provinciales para poder aprobar las reformas.

“Vamos a acompañar todo lo que entendemos que está bien y las reformas que hay que llevar adelante, como la laboral y la impositiva”. “No podemos tener esta carga tributaria en la Argentina. Hay que bajarla y hay impuestos que hay que eliminar, como el del cheque y las retenciones”, había expresado Pullaro, tras su participación en la 13.ª edición de la Semana del Comercio Exterior 2025, en la ciudad de Santa Fe.

“Hay que tener mejores leyes laborales, pero no solo para los empresarios, con una mirada que fortalezca a las pymes; también para los trabajadores, para generar trabajo”, afirmó.

Luego de esta reunión, al día siguiente, el presidente Milei tiene pautado volver a reunirse al mediodía en la residencia de Olivos con el ex mandatario Mauricio Macri, con quien se vio dos veces tras el revés electoral libertario en las elecciones bonaerense de septiembre y con quien charló por teléfono luego de la victoria nacional del domingo pasado.