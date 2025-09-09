El presidente Javier Milei encabezó este martes, desde las 9.30 en la Casa Rosada, la primera reunión de la mesa política nacional tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. El objetivo, según fuentes oficiales, es recomponer el diálogo interno y fortalecer la toma de decisiones de cara a la elección del 26 de octubre.

La mesa estuvo integrada por los principales dirigentes del oficialismo: Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En paralelo, varios gobernadores cuestionaron al Ejecutivo por no haber sido convocados. El santafesino Maximiliano Pullaro afirmó que “ni el kirchnerismo fue tan cruel” en el reparto de recursos, al tiempo que reclamó un diálogo real con las provincias. El contraste con el mensaje oficial mostró las tensiones abiertas tras los resultados bonaerenses.

La Libertad Avanza difundió este mediodía la primera foto oficial de la mesa, acompañada de un comunicado: “Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil, pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron”.

En la imagen difundida en redes sociales se observa al Presidente en la cabecera, flanqueado a la derecha por su hermana Karina Milei, Martín Menem y Manuel Adorni, y a la izquierda por Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Santiago Caputo. La puesta en escena buscó transmitir cohesión interna en un momento de incertidumbre.

Tras el debut de la mesa nacional, el Gobierno avanza en una nueva ronda de encuentros, esta vez con referentes bonaerenses del PRO. El oficialismo apuesta a reforzar su presencia en el territorio donde sufrió la derrota más significativa frente al peronismo, y prepara su estrategia con la mira puesta en los comicios del 26 de octubre.