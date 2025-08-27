El presidente Javier Milei atribuyó al kirchnerismo la agresión que sufrió su comitiva en Lomas de Zamora. La violencia obligó a evacuar al mandatario y detuvo a dos responsables. El hecho profundiza la polarización política a pocos días de las elecciones bonaerenses.

La caravana presidencial fue atacada con piedras mientras recorría la localidad, lo que obligó a suspender la actividad y trasladar a Milei y a su equipo a un lugar seguro. Dos personas fueron detenidas en el lugar por personal de seguridad, y los hechos generaron en el entorno presidencial.

Milei y varios miembros de su Gabinete responsabilizaron directamente al kirchnerismo, calificando la agresión como un intento deliberado de intimidación. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió sobre los riesgos para la integridad de los ciudadanos y del propio Presidente, mientras que Luis Petri habló de violencia política y atraso.

En Olivos con el profe José Luis Espert y el jefe Karina Milei luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas Kirchnerismo nunca más", escribió el presidente en su cuenta oficial de twitter.

Este episodio se suma a otros hechos de repudio que sufrió el oficialismo en una semana complicada para el gobierno tras el escándalo por las coimas en la dirección de discapacidad. La estrategia desde La Libertad Avanza es reforzar la polarización para cosechar apoyos en medio de la crisis.