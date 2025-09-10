El presidente Javier Milei busca fortalecer su relación con los gobernadores con un Ministerio del Interior “poderoso”, que recupere rango y recursos. El designado titular, Lisandro Catalán, compartirá una mesa de trabajo con el ministro de Economía, Luis Caputo, en un intento por recomponer el vínculo con las provincias.

La decisión llega en un contexto de tensión: Milei confirmó que vetará la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que había sido consensuada por los 24 gobernadores para evitar la discrecionalidad en el reparto de esos fondos. Según los mandatarios, esa norma no comprometía las cuentas nacionales y daba previsibilidad a las provincias.

La Casa Rosada también adelantó que rechazará la ley de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica, iniciativas que habían sumado amplio respaldo en el Congreso. Milei defendió la postura al asegurar que “no se moverá ni un milímetro del programa económico” pese a los costos políticos.

El anuncio del regreso del Ministerio del Interior se interpretó como una señal de apertura hacia los gobernadores, pero el veto al esquema de ATN mantiene la desconfianza. En 2024, Nación ya había restringido la distribución de esos recursos, históricamente utilizados para atender emergencias provinciales y también como herramienta política.

La estrategia del Gobierno combina gestos de acercamiento y firmeza en el rumbo económico. Mientras se prepara la campaña, Milei apuesta a tener un interlocutor fuerte en Interior, aunque los gobernadores insisten en que “ya no creen nada” hasta ver resultados concretos.