Tras el apoyo de la Cámara de Diputados al veto de la Ley de Financiamiento Universitario, el presidente Javier Milei quiso desprestigiar a la Universidad Nacional de Rosario por la cantidad de empleados con la que cuenta la institución pero hizo mal el cálculo y fue el hazmerreír de los usuarios de las redes sociales.

Este jueves por la mañana, el mandatario compartió un video en su cuenta de X donde se observa al rector de la UNR, Franco Bartolacci, comentando sobre la cantidad de empleados y estudiantes que tiene la institución.

Tomando los datos mencionados por el politólogo, Milei quiso cuestionar al personal de la universidad pero hizo la división al revés. "Universidad Nacional de Rosario. Alumnos: 85.000.

Empleados: 10.500. ¿8 empleados por cada alumno? Se los dejo para pensar...", escribió el supuesto Doctor en Economía.

Y llovieron las réplicas, como uno que –muy oportuno– despejó el equívoco y la generalización del mandatario: "De los 10500 "empleados" 6500 son profesores. No son "empleados" tiempo completo. Si no sabes discriminar (algo que haces muy bien, porque sos un misògino y un homofòbico, pero hablo del otro significado de la palabra) números o no lo hacés para engañar, dedicate al cosplay", escribió un usuario de X.

Luego del erróneo cálculo del presidente, los usuarios salieron a aclarar la información y bromear sobre el desafortunado mensaje.

Ya era tarde, pero entonces Milei pidió perdón y se rectificó.