Como parte de su programa de gobierno, Javier Milei reiteró que los recortes en el Esado que pretende para su gobierno incluyen la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y, en simultáneo, la del CONICET, máxima institución científica nacional fundada en 1958. En tanto, la directora del organismo, Ana Franchi, salió al cruce de la propuesta en Si989.

En una entrevista televisiva con el canal LN+, Milei anticipó que en caso de ganar las elecciones eliminaría dicha cartera y privatizaría el Conicet, al señalar que la investigación del sector debería "quedar en manos del sector privado".

Asimismo, el candidato presidencial agregó que los científicos del Conicet deberán "ganarse el pan con el sudor de su frente" y afirmó que sólo serán exitosos "sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad"."¿Qué productividad tienen? ¿Qué han generado?", preguntó el libertario.

La presidenta del Conicet, Ana Franchi, salió al cruce de la propuesta del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) y aseguró en Si989: “No vivimos de, trabajamos para el Estado” al tiempo que subrayó “que no hay desarrollo de un país soberano sin desarrollo tecnológico”.

“Hemos generado recursos humanos, un montón de productos para enfrentar la pandemia como los barbijos y estamos por tener nuestra vacuna. Hemos generado baterías de litio, tratamientos oncológicos y trabajo genuino para la gente. Exportamos trigo transgénico e hicimos que Bioceres cotice en la bolsa de Nueva York”, sostuvo.

Y agregó: :"Nosotros somos una institución del Estado. Sentimos bronca no solo por nuestros puestos de trabajo sino porque consideramos que no hay desarrollo de un país soberano o inclusivo sin desarrollo tecnológico. Esto no lo podría haber dicho en Estados Unidos o Alemania porque la inversion en Ciencia y Tecnología en esos lugares es inmensa".

Por último, Franchi explicó que en el CONICET hay una comunidad científica de 100 mil personas. “Entiendo que la gente esté enojada, no estamos viviendo bien. Pero estos proyectos harían que nuestros hijos no tengan futuro”, cerró.

