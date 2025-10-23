Javier Milei pondrá fin este jueves a la campaña nacional de La Libertad Avanza con un acto en Rosario, donde se espera la presencia de todo su gabinete, dirigentes provinciales, candidatos y militantes libertarios. El evento se desarrollará en el Parque España, a partir de las 18.30, y tendrá al Presidente como orador principal.

El mandatario llegará a la ciudad acompañado por funcionarios nacionales y figuras políticas del espacio, entre ellas Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y primera candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, quien también subirá al escenario antes del discurso central.

La elección de Rosario no es casual: Milei busca reforzar la presencia libertaria en Santa Fe y respaldar la candidatura de Agustín Pellegrini, quien encabeza la lista a diputados nacionales por la provincia en los comicios del próximo domingo.

El cierre contará además con la participación de influencers y militantes libertarios de agrupaciones como Las Fuerzas del Cielo y la Juventud Libertaria, además de dirigentes aliados del PRO que acompañarán el acto.

En paralelo, se montará un amplio operativo de seguridad coordinado por la propia Bullrich, con presencia de fuerzas federales y de la Policía de Santa Fe. La medida responde a la convocatoria de gremios y organizaciones sociales que anunciaron una contramarcha en rechazo a la presencia del presidente, bajo la consigna “Milei persona no grata”.