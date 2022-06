El diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Javier Milei volvió a quedar en offside como cuando habló a favor de la venta de órganos. Esta vez quedó expuesto por haber publicitado de manera pública a CoinX, una plataforma crypto que se encuentra bajo la lupa de la Justicia por tratarse de una posible estafa piramidal.

La semana pasada intentó dar una explicación sobre su vinculación y este martes, en el programa de Ernesto Tenenbaum, intentó repetir la defensa pero no pudo. "¿Es un posteo de una recomendación o un canje publicitario? ¿Te pagaron por eso?", le preguntaron. "Claro que cobro", respondió. Luego le dijeron si no consideraba una disculpa para los estafados a lo que respondió que, en realidad, no fueron damnificados.