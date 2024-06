El presidente argentino, Javier Milei, rechazó participar de la próxima Cumbre del Mercosur y no viajará a Paraguay para encontrarse con los principales mandatarios de la región.

El encuentro, que se desarrollará entre el 4 y el 8 de julio en el Puerto de Asunción, será el momento en que Paraguay le entregue la presidencia Pro Tempore a Uruguay, cumpliendo con la rotación de seis meses que realiza el ente siguiendo el orden alfabético de los países.

A pesar de la importancia de la cumbre, Milei decidió que Paraguay no formará parte de su lista de viajes.

Uno de los motivos que se adjudica a esta decisión es su más reciente cruce con el presidente brasileño ‘Lula’ da Silva, luego de que éste le exigiera disculpas por sus descalificaciones y el argentino decidiera ratificar sus agravios.

“¿Qué le dije? ¿Corrupto? ¿Acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije? ¿Comunista? ¿Acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aún cuando sea verdad?”, dijo Milei en una entrevista con La Nación+.

En tanto, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva había expresado que el libertario “dijo muchas tonterías”, pero aclaró que Milei “no va a crear cizaña” entre ambos países ya que Argentina “es muy importante para Brasil”.

La cumbre comenzará el 4 de julio con la XLIII Reunión Extraordinaria de la Comisión de Comercio del Mercosur (CCM). Luego, los días siguientes, 5 y 6 de julio, está prevista la LXII Reunión Extraordinaria del Grupo Mercado Común del Mercosur; y finalmente el lunes 8 la actividad culminará con el encuentro de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, en el Puerto de Asunción, uno de los más representativos del país limítrofe.