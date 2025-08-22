Tras la derrota en el Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei arribará este viernes a Rosario para participar por la tarde del aniversario 141 de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El evento, que tendrá como orador principal al jefe de Estado, comenzará a las 18:30 horas en la sede de la institución de calle Paraguay al 700. El acto central podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de la BCR.

Además, al aniversario fueron invitadas autoridades de Nación, Provincia y municipio, operadores del mercado, empresarios y referentes de entidades de la producción.

Aunque desde Casa Rosada no adelanteron cuáles serán los temas abordados por el presidente en el acto, se espera que Milei haga referencia a la votación de este miércoles y jueves en el Congreso y la baja de retenciones que se puso en marcha hace algunas semanas.