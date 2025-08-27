El presidente Javier Milei intentó liderar un acto de campaña electoral en Lomas de Zamora, Buenos Aires. Pero no llegó a la plaza donde estaba previsto que La Libertad Avanza realizara el acto, porque durante la caravana previa fue blanco de insultos, abucheos, escupitajos y alguna que otra piedra que no llegó a acertarle.

Esa reacción hizo que el chofer de la camioneta que conducía al jefe de Estado, a su hermana Karina y al diputado y candidato José Luis Espert acelerara de manera temeraria entre el gentío, para evitar que el repudio pasara a mayores.

La marcha libertaria avanzó un par de cuadras sobre una avenida de Lomas de Zamora, flanqueada por militantes y personal de seguridad. Pero de repente se dieron cuenta que a prudente distancia había gente autoconvocada que replicaba al presidente con reproches a sus vetos contra la población con discapacidad y los jubilados. Y también otras alusiones insultantes a la corrupción destapada sobre la Agencia Nacional de Discapacidad y coimas que involucran a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, a Martín y Lule Menem.

Milei llegó a negar las revelaciones de Diego Spagnuolo cuando la situación se salió de control. "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, aseguró el libertario desde la camioneta ante una consulta periodística. Pero los incidentes comenzaron, el nivel de abucheo fue increscendo y todo se terminó. Una piedra que cayó sobre el techo de la camioneta precipitó la fuga y dispersión de la caravana libertaria.

En la batahola, Espert descendió del vehículo y se montó como acompañante de un motociclista libertario que lo sacó del lugar.