Javier Milei habló desde el búnker de La Libertad Avanza en Gonnet, La Plata, tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas bonaerenses, que marcaron una clara victoria del peronismo. Pasadas las 22 horas el mandatario reconoció la derrota y destacó la necesidad de aceptarla, en un discurso que buscó transmitir transparencia y responsabilidad política.

Hasta último momento, el entorno del presidente evaluaba si concurrir al búnker, a la espera de un panorama más claro sobre el desarrollo electoral. Finalmente, Milei decidió acompañar a sus ocho candidatos seccionales en el centro de cómputos, donde podría pronunciarse una vez conocidos los primeros datos oficiales.

La confirmación de su presencia se dio pocos minutos después del cierre de los comicios, en un clima de expectativa y cautela dentro de las filas libertarias. Entre los dirigentes de La Libertad Avanza había conciencia de que los resultados serían menos favorables de lo esperado, lo que motivó un hermetismo estratégico sobre la comunicación oficial.

Durante la tarde, el salón Vonharv de Gonnet comenzó a recibir a ministros y dirigentes libertarios convocados desde la Casa Rosada, entre ellos el ministro de Salud, Mario Lugones, y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. También se encontraban en el lugar el asesor presidencial Santiago Caputo, el camarógrafo Santiago Oría y el influencer Iñaki Gutiérrez, miembros del círculo más cercano al mandatario.