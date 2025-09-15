En un contexto de alta tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores, Santa Fe fue una de las provincias que recibió un importante desembolso de fondos nacionales en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El viernes pasado, el Gobierno transfirió $3.000 millones a la provincia, en el marco de una distribución total de $12.500 millones a cuatro jurisdicciones.

Además de Santa Fe, las provincias que recibieron fondos fueron Misiones ($4.000 millones), Entre Ríos ($3.000 millones) y Chaco ($2.500 millones), según datos de la consultora Politikón Chaco, publicadas en el sitio Data Clave. La decisión del Ejecutivo se dio apenas días después del revés electoral en la provincia de Buenos Aires y en plena disputa con los mandatarios provinciales por el veto a la ley que buscaba establecer un nuevo esquema de reparto automático y más equitativo de estos fondos.

Si bien desde el Gobierno no hubo una explicación oficial del criterio utilizado para las transferencias, el movimiento generó suspicacias por los gestos recientes de cercanía entre algunos gobernadores y la administración nacional. En particular, los mandatarios de Chaco y Entre Ríos, Leandro Zdero y Rogelio Frigerio, mantuvieron en los últimos días encuentros con referentes del Gobierno, en lo que fue interpretado como una señal de respaldo político.

El gobernador chaqueño incluso fue recibido por el presidente Javier Milei el mismo viernes en la Casa Rosada. En la foto oficial del encuentro también figuró Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y una figura central del oficialismo, actualmente envuelta en cuestionamientos por denuncias de supuestas coimas en organismos del Estado.

Mientras tanto, otras provincias y sectores legislativos insisten en la necesidad de avanzar con una distribución más transparente de los ATN, cuestionando el uso discrecional de estos recursos por parte del Ejecutivo.