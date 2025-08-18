El presidente Javier Milei estará este viernes en Rosario para participar del acto central por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La ceremonia se realizará a las 18.30 en la sede de Paraguay al 700, y podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de la institución.

La entidad rosarina programó una semana de actividades conmemorativas que culminará con la presencia del mandatario. Según informaron desde la BCR, las puertas de la sede estarán abiertas desde las 17 y fueron invitados referentes de la producción, empresarios, operadores del mercado y autoridades de los tres niveles del Estado.

Será la segunda vez que Milei encabece un aniversario de la Bolsa de Rosario. En 2024, recién asumido, pronunció un discurso muy crítico hacia el Congreso por la reforma jubilatoria aprobada ese año, a cuyos legisladores calificó de “degenerados fiscales”. El auditorio reunió entonces a más de 800 empresarios y dirigentes.

La nueva visita se produce tras el anuncio presidencial de una reducción permanente de las retenciones, medida celebrada semanas atrás por la Bolsa en la Exposición Rural de Palermo. El titular de la institución, Miguel Simioni, destacó entonces que la decisión marca un “rumbo alentador” para la actividad agroexportadora. El arribo de Milei coincide además con el cierre de listas de cara a las elecciones legislativas de octubre y a días del inicio formal de la campaña.