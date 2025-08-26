En un acto en la ciudad bonaerense de Junín, Javier Milei encabezó la presentación de los candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza. Allí, el mandatario apuntó directamente contra el kirchnerismo, al que acusó de “sembrar el caos de manera descarada” para generar inestabilidad política y social. “Nada nos va a asustar”, afirmó ante la militancia libertaria.

El Presidente sostuvo que su espacio busca dar “la batalla final” contra el kirchnerismo y llamó a convertir las próximas elecciones en un punto de quiebre. “Si llegamos a ganar PBA, vamos a clavar el último clavo del cajón del kirchnerismo”, remarcó. Además, expresó su solidaridad con militantes libertarios que denunciaron agresiones y advirtió: “Kirchnerismo, nunca más”.

En su discurso, Milei alternó críticas y proyecciones económicas. Señaló que Argentina “tocó fondo en el primer trimestre de 2024” y que desde entonces comenzó a recuperarse. Según el mandatario, se logró reducir la pobreza y sacar a millones de personas de esa situación. También planteó que en 20 años el país podría cuadruplicar su PBI y posicionarse como potencia mundial.

El jefe de Estado también dirigió cuestionamientos al gobernador Axel Kicillof por la presión impositiva en la provincia. “Ingresos Brutos del bruto, o hacía falta que diga el enano soviético”, ironizó, al tiempo que denunció que los recursos provinciales se destinan a “políticas de género y pauta oficial” mientras “las escuelas y hospitales se caen a pedazos”.

En el cierre, Milei pidió fortalecer la representación legislativa de La Libertad Avanza para impulsar las reformas estructurales de su gestión. “El Congreso está secuestrado y todas las semanas intentan hacernos volar por los aires, pero no lo van a lograr”, dijo. Y concluyó con un mensaje a sus seguidores: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede. Make Argentina Great Again”.