En medio del escándalo por los audios que denuncian una presunta red de coimas en la compra de medicamentos, el presidente Javier Milei despidió en la madrugada de este jueves a Diego Spagnuolo, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El comunicado de la Vocería Presidencial calificó la remoción como una medida "preventiva" y la justificó "frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral".

Tras la destitución de Spagnuolo, el Gobierno anunció que el ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad.

La decisión de despedir a Spagnuolo se tomó horas después de que la oposición en la Cámara de Diputados, con Esteban Paulón y Leandro Santoro a la cabeza, presentara pedidos de interpelación y cuestiones de privilegio en su contra por el contenido de los audios difundidos en el canal C5N.

El material fue difundido en el programa Data Clave y muestra al funcionario quejándose de la presunta recaudación ilegal dentro de su área: “Van a pedirle guita a los prestadores. (…) A Karina le debe llegar el 3 o el 4”. En otro tramo, asegura haber hablado del tema con el propio Presidente y también con su hermana: “Tengo todos los WhatsApps de Karina”.

La denuncia penal fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón en Comodoro Py y recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello.