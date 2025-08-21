En medio del escándalo por los audios que denuncian una presunta red de coimas en la compra de medicamentos, el presidente Javier Milei despidió en la madrugada de este jueves a Diego Spagnuolo, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El comunicado de la Vocería Presidencial calificó la remoción como una medida "preventiva" y la justificó "frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral".

X de Vocería Presidencial

Tras la destitución de Spagnuolo, el Gobierno anunció que el ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad

La decisión de despedir a Spagnuolo se tomó horas después de que la oposición en la Cámara de Diputados, con Esteban Paulón y Leandro Santoro a la cabeza, presentara pedidos de interpelación y cuestiones de privilegio en su contra por el contenido de los audios difundidos en el canal C5N.

El material fue difundido en el programa Data Clave y muestra al funcionario quejándose de la presunta recaudación ilegal dentro de su área: “Van a pedirle guita a los prestadores. (…) A Karina le debe llegar el 3 o el 4”. En otro tramo, asegura haber hablado del tema con el propio Presidente y también con su hermana: “Tengo todos los WhatsApps de Karina”.

La denuncia penal fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón en Comodoro Py y recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello.