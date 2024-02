El presidente argentino, Javier Milei, publicó este viernes un extenso mensaje a través de su cuenta de X titulado “Cambio de reglas”, donde apuntó contra el Congreso y la oposición tras lo que fue el fracaso de la Ley de Bases en la Cámara de Diputados de la Nación.

Al respecto, aseguró que diseñaron “un programa económico para exterminar la inflación sin necesidad del Congreso ni de ninguno de todos aquellos que pretenden seguir viviendo como reyes a costa de los contribuyentes”.

Tras priorizar como los problemas fundamentales a resolver del país "la inflación, la inseguridad y los privilegios de los políticos", Milei sostuvo que su gobierno no necesita de la ley de bases, sino que el país la necesitaba.

“El gobierno mandó un proyecto de ley al Congreso de la Nación para devolverle la libertad a los Argentinos. En ese proyecto de ley está reflejado nuestro proyecto de país. Un país libre, donde los ciudadanos puedan vivir su vida sin depender de un burócrata que pide una coima para liberar una importación. El gobierno no necesita la ley. Los argentinos la necesitan. Y la vamos a conseguir, más tarde o más temprano. Porque la voluntad de unos pocos convencidos es más poderosa que la de muchos sin principios ni moral”, se expresó el presidente a través de su cuenta de X.

Más adelante en el texto, Milei incluso hizo alusión a una frase de un personaje de la serie Game of Thrones, Daenerys Targaryen, al asegurar que viene a romper el juego de la política: “No vinimos a continuar con la rueda del juego de la política de siempre. Vinimos a romperla. No nos importan las operaciones, las difamaciones, los títulos de los diarios. No nos importan las presiones de quienes destruyeron este país. No estamos jugando un juego. No nos importa pagar el costo político de hacer lo que hay que hacer porque nuestro objetivo es solucionar los problemas de los argentinos y no perpetuarnos en el poder”.

A su vez, el presidente acusó a opositores de mantener "negocios con la industria pesquera, con el señor del tabaco, con las empresas petroleras o cualquiera de los otros intereses especiales", como así también "registros automotores, conceciones de litio, repartija de sobres a periodistas y muchos otros".

A continuación, el mensaje completo de Javier Milei: