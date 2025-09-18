El presidente Javier Milei encabezó este jueves dos reuniones en la Quinta de Olivos con referentes de La Libertad Avanza para definir la estrategia de cara a las elecciones de octubre. Allí tomó dos decisiones clave: le dio todo el control del diseño discursivo a su asesor Santiago Caputo y designó a Pilar Ramírez, titular del partido en CABA, como enlace con los dirigentes provinciales.

Estas medidas implicaron el desplazamiento de Eduardo “Lule” Menem, hasta ahora encargado de articular con los armadores del interior, pero cuestionado en las últimas semanas. “Quedó claro que había que cambiar la orquesta”, confió a este medio un diputado presente en el encuentro.

Durante las reuniones, Milei habló más de tres horas, acompañado por Caputo, con el objetivo de unificar el mensaje en todo el país. Reiteró que “el futuro del Gobierno no corre riesgo” y defendió el rumbo económico. “Hasta acá los argentinos hemos hecho un esfuerzo enorme. Si aflojamos ahora, tiramos todo a la basura. Del otro lado solo ofrecen volver al pasado”, transmitió a la militancia bajo el lema: *“La Libertad Avanza o Argentina retrocede”*.

A Olivos llegaron referentes de las 24 provincias y dirigentes bonaerenses. Entre los presentes se destacaron Karina Milei, Patricia Bullrich, José Luis Espert y Martín Menem. Algunos aliados, como Cristian Ritondo o Diego Santilli, quedaron fuera de la convocatoria de la tarde.

La decisión de involucrarse de lleno en la campaña responde a la derrota sufrida en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza perdió por más de 13 puntos. Para Milei, era necesario ordenar la tropa, reducir las tensiones internas y enviar una señal de unidad antes del lanzamiento nacional de la campaña en Córdoba.