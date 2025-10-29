Tras la victoria en las urnas, el Gobierno nacional empieza a mover las fichas para avanzar con las reformas que venía postergando por no contar con los legisladores oficialistas en el Congreso. Además de los votos propios, el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, comenzará a buscar el aval de los gobernadores “dialoguistas” para aprobar los proyectos del Ejecutivo.

Este martes, el funcionario nacional comenzó a realizar contactos informales con un grupo de mandatarios provinciales, entre los que se encuentra Maximiliano Pullaro, para buscar consensos que permitan avanzar en la aprobación de una agenda parlamentaria que incluye el Presupuesto 2026 y las reformas impositiva y laboral.

Los primeros en recibir la comunicación fueron los aliados de la Casa Rosada en estas elecciones: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. En tanto, también fueron convocados los mandatarios que integraron el espacio Provincias Unidas: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) e Ignacio Torres (Chubut).

La invitación también fue recibida por Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Poggi (San Luis), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta).

Entre los peronistas que sí están convocados se encuentran Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), ambos ganadores de este domingo, y también el líder del Frente Cívico de Santiago, Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Sobre estos proyectos, el gobernador de Santa Fe se refirió tras su participación en la 13.ª edición de la Semana del Comercio Exterior 2025, en la ciudad de Santa Fe: “Vamos a acompañar todo lo que entendemos que está bien y las reformas que hay que llevar adelante, como la laboral y la impositiva”. “No podemos tener esta carga tributaria en la Argentina. Hay que bajarla y hay impuestos que hay que eliminar, como el del cheque y las retenciones”, indicó el gobernador.

“Hay que tener mejores leyes laborales, pero no solo para los empresarios, con una mirada que fortalezca a las pymes; también para los trabajadores, para generar trabajo”, afirmó.

Asimismo, desde el gobierno provincial admitieron que recibieron la invitación para un encuentro a concretarse en Casa Rosada el próximo jueves, pero aún no resolvieron su concurrencia.