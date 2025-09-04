Acá tenés la nota estilo Infobae que combina ambos ejes: los dichos de Milei y los incidentes en el acto de Javier Milei dio este miércoles el cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza en el Club Villa Ángela, ubicado en el barrio Villa Trujui de Moreno. En su discurso, el mandatario se centró en criticar al kirchnerismo, defender a su hermana Karina ante las recientes acusaciones y llamar a la participación electoral de cara a los comicios del próximo domingo.

“Queremos que los bonaerenses dejen de temer. Queremos que el kirchnerismo no pueda nunca más quitarles sus sueños. Necesitamos que vayan a votar y se animen a votar por un futuro distinto. No dejen que los voceros de la política les digan que son todos los mismos y no valen nada. Vota a la libertad avanza para frenar a Kicillof y pintemos de violeta la provincia”, pidió el jefe de Estado, líder de La Libertad Avanza.

El acto estuvo marcado por un clima tenso, previo a la llegada del presidente, con enfrentamientos verbales entre simpatizantes libertarios, vecinos y opositores. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, había reiterado su pedido para que los residentes que no respaldan al gobierno nacional se mantuvieran alejados de la convocatoria.

Durante la jornada se registraron incidentes aislados: peleas a golpes entre militantes, botellazos a un periodista y pedradas contra el vehículo que transportaba al presidente. La Gendarmería Nacional intervino de inmediato para controlar la situación, evitando que la violencia escale.

Entre los hechos de tensión también se destacó la provocación de algunos militantes libertarios que recordaban episodios previos de agresión en Lomas de Zamora, mientras que la diputada Lilia Lemoine publicó un video en redes sociales cantando consignas dirigidas contra opositores. La hostilidad previa y los incidentes reflejan la polarización política en torno al acto.

A pesar del clima enrarecido, Milei continuó con su mensaje, afirmando que en la provincia de Buenos Aires hay un “empate técnico” y denunciando las llamadas “operetas” de la oposición. El acto finalizó sin agresiones directas a la comitiva presidencial, aunque los episodios registrados dejaron evidencia del alto nivel de tensión en la previa del cierre de campaña.