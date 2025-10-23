El presidente Javier Milei encabezó este jueves por la noche el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en las escalinatas del parque España de Rosario. El mandatario llegó cerca de las 17.30, tras aterrizar en el helipuerto de Prefectura, y fue trasladado al hotel Ros Tower, desde donde partió hacia la ceremonia política.

El acto comenzó pasadas las 20, con fuegos artificiales y palabras de apertura a cargo del vocero presidencial Manuel Adorni, quien ofició de maestro de ceremonias. La multitud se concentró en las escalinatas desde la tarde, mientras los militantes llegaban en colectivos desde distintas provincias y agrupaciones se organizaban en el Monumento a la Bandera antes de dirigirse al parque.

El primer candidato en dirigirse a los presentes fue Agustín Pellegrini, postulante a diputado nacional por Santa Fe. Lo acompañaron otros dirigentes nacionales, entre ellos Diego Santilli, mientras los militantes aguardaban la llegada del presidente Milei al escenario. La actividad buscó fortalecer la lista santafesina y respaldar a los candidatos libertarios de todo el país de cara a las elecciones del domingo 26 de octubre.

El operativo de seguridad fue reforzado por fuerzas policiales, de Gendarmería y fuerzas nacionales, con más de 850 efectivos custodiando el lugar. Se establecieron cortes de calles en avenida del Huerto y Paraguay, Mitre y Urquiza y Salta y Corrientes, habilitando únicamente el paso peatonal para quienes asistieran al acto. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, supervisó el despliegue junto al Comando Unificado de Rosario.

Desde el miércoles, se realizaron los trabajos de montaje del escenario, el vallado perimetral y los sistemas de iluminación y sonido. Durante la tarde, la circulación en la ciudad sufrió complicaciones en la autopista y avenida de Circunvalación, mientras los militantes seguían llegando y se preparaba la logística para garantizar el normal desarrollo de la actividad política en la recta final de la campaña.