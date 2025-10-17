El presidente Javier Milei cerrará la campaña electoral de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del 26 de octubre con un acto en Rosario.

Según confirmaron desde Casa Rosada, el mandatario visitará la ciudad el próximo jueves para apoyar a su candidato en Santa Fe, Agustín Pellegrini.

En un principio, Córdoba era la ciudad elegida para dar el último apoyo a LLA antes de los comicios, pero finalmente la agenda presidencial fue modificada.

Aunque aún no se han dado a conocer los detalles del acto en Rosario, la decisión desde el Gobierno nacional ya fue tomada y el evento se encuentra en etapa de organización.

Los coordinadores de la campaña nacional planean hacer un importante acto en la provincia de Buenos Aires el 22 de octubre. Un día antes sería la aparición en la ciudad de Córdoba para ayudar a levantar la imagen de su candidato nacional, Gonzalo Roca. Este sábado se prevé que vaya a San Miguel de Tucumán a mostrarse con el postulante Federico Pelli. Milei estará con Diego Santilli en Tres de Febrero y en Pergamino mañana y pasado, respectivamente.