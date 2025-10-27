En el búnker de La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei dio un discurso cargado de euforia tras el triunfo electoral. Agradeció a los candidatos, a su Gabinete y a los votantes que -según dijo- “decidieron dejar atrás 100 años de decadencia”.

“Pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, sostuvo el mandatario desde el escenario central, donde también hizo un llamado directo a los gobernadores: “Queremos invitarlos a discutir los nuevos acuerdos que necesita el país para consolidar este rumbo”.

Milei calificó la jornada como “un día histórico” y celebró que se haya estrenado el nuevo sistema de votación con Boleta Única Papel. “Quiero agradecer a todos los argentinos por esta elección maravillosa”, expresó.

El Presidente dedicó un párrafo especial a sus seguidores: “Sería un hipócrita si no diera las gracias a todos los que siguieron abrazando las ideas de la libertad para hacer grande a la Argentina nuevamente”. Y cerró con una de sus frases de campaña: “Si vieras qué linda que está la Argentina y qué lindo le queda el violeta. ¡Viva!”.

Con los resultados legislativos, el oficialismo ampliará su representación en ambas cámaras del Congreso, lo que le permitirá avanzar con su agenda de reformas estructurales.

Durante su discurso, Milei hizo un extenso repaso de su gestión y agradeció a los principales funcionarios del Gobierno. Mencionó en primer lugar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y destacó a Patricia Bullrich y Luis Petri: “Estamos por cumplir dos años de aquella reunión en Acassuso donde decidimos aunar fuerzas para derrotar al populismo”.

También tuvo palabras para el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, a quienes definió como “pilares de la estabilidad”. El cierre de los agradecimientos lo reservó para su hermana Karina Milei y su asesor Santiago Caputo, a quienes llamó “los arquitectos de este milagro”.

De cara al futuro, el Presidente anticipó que los próximos dos años estarán dedicados a “afianzar el camino reformista” y destacó la nueva composición parlamentaria: “A partir del 10 de diciembre pasaremos de tener 37 a 101 diputados y de 6 a 20 senadores. Será el Congreso más reformista de la historia argentina”.

Con banderas violetas flameando en el salón, Milei cerró con su arenga habitual: “Tenemos una oportunidad histórica irrepetible. Confiamos en que podemos trabajar juntos para aprobar los cambios que la Argentina pide a gritos desde hace años”.