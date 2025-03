Milei canceló la reparación de rutas nacionales y en Santa Fe pegan el grito

Llegó a la Casa Gris la notificación de una resolución administrativa de la Dirección Nacional de Vialidad que le pone fin a los contratos vigentes para mantener las rutas, algo inédito que hizo salir a la luz pública declaraciones del ministro provincial del área Lisandro Enrico.

“La resolución tomada por el gobierno de Javier Milei de dar por terminado cualquier tipo de contrato para la reparación y mantenimiento de las rutas nacionales, es la estocada final para el malísimo estado en el que se encuentran las rutas”, expresó Enrico y agregó: “Estamos realmente muy sorprendidos, no esperábamos una medida así, jamás en la historia de nuestro país se tomó una decisión semejante”.

El tema viene hamacado desde el comienzo de la gestión libertaria. Fueron numerosas las audiencias de Enrico, y Maximiliano Pullaro incluso, en Casa Rosada para pedir por la reanudación de las obras viales.

El ministro continuó: “Esto implica que los más de 40 mil kilómetros de rutas nacionales quedan a la deriva, sin las reparaciones necesarias, sin mantenimiento, bacheo, iluminación, corte de pasto, es decir, al estado de rotura generalizado que tienen los caminos, se suma esta situación a futuro. Con esta medida, el gobierno nacional dice: a las rutas no las vamos a reparar”.

“Es un tema muy grave que nos tiene que encontrar a todos de pie y unidos, no podemos seguir permitiendo que de todos los impuestos nacionales que pagamos como el IVA, ganancias, bienes personales, retenciones, el impuesto a los combustibles que está destinado a la reparación de las rutas, vuelva tan poco. Por estas vías se transporta gran parte de la riqueza de nuestro país”.

Enrico advirtió: “Esta decisión pone en peligro la vida de millones de personas, todos los días, algo que en el gobierno del presidente Javier Milei no se percibe porque hay una mirada muy concentrada en Capital Federal, y no tienen un índice de realidad de lo que ocurre de la Gral. Paz hacia afuera. Los que vivimos en el interior sabemos que todos los días millones de argentinos transitan por estas rutas y al hacerlo ponen en peligro sus vidas. En los 2685 km que hay en Santa Fe se registra 1 muerto cada 19 kilómetros por año, estas rutas son verdaderas trampas mortales”.

Para finalizar agregó: “No hay política de seguridad vial en el mundo que funcione con rutas abandonadas y no hay país en el mundo que pueda mantener sus rutas sin inversión del estado. Si este gobierno nacional no sabe, no quiere o no puede reparar las rutas que las ceda a las provincias para poder planificar un esquema de mantenimiento”.