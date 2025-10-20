El presidente Javier Milei anunció este lunes que parte del swap por USD 20.000 millones firmado entre el Banco Central (BCRA) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos podrá utilizarse para pagar los vencimientos de deuda previstos para 2026. El acuerdo, que se enmarca dentro de un programa de estabilización cambiaria, busca fortalecer las reservas y otorgar mayor previsibilidad al sistema financiero argentino.

Durante una entrevista televisiva, el mandatario explicó que “la estructuración de un swap es un intercambio de monedas”, mediante el cual ambos países disponen de créditos recíprocos. “Nosotros tenemos un crédito por 20.000 millones de dólares y ellos en pesos por el mismo monto. Se ejecuta solo cuando se necesita”, señaló Milei.

El jefe de Estado remarcó que, en caso de que Argentina no logre acceder al mercado de capitales por mantener un riesgo país elevado, recurrirá a esta línea de financiamiento para afrontar los pagos de deuda. “Si no podemos salir al mercado, haremos los pagos de 2026 utilizando la línea del swap. Eso sería tomar deuda para pagar deuda, y ese es el fin que tiene”, aclaró.

Además, Milei destacó que los fondos no se destinarán únicamente al pago de compromisos financieros, sino que también podrán emplearse para “financiar capital de trabajo o inversiones” por parte de empresas nacionales, e incluso para que “los argentinos puedan comprarse una casa”. Según el mandatario, el entendimiento con la gestión de Donald Trump servirá “para darle seguridad a aquellos que invirtieron en la Argentina”.

El Banco Central confirmó oficialmente el acuerdo, cuyo objetivo es “contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”. El convenio permitirá ampliar las herramientas de política monetaria y acceder a liquidez adicional en dólares para mitigar eventuales episodios de volatilidad en los mercados.

Por último, Milei desmintió las versiones que vinculan el acuerdo con una supuesta cesión de recursos estratégicos a Estados Unidos. “Eso es una mentira del kirchnerismo. Nosotros negociamos bajo una lógica capitalista, donde ambas partes se benefician”, afirmó. El presidente aseguró que el swap representa un paso hacia la estabilidad financiera y una señal de confianza internacional para la economía argentina.