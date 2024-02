Desfinanciar el sector público para subsidiar el privado. El presidente Javier Milei anunció este viernes que se implementará una asistencia económica para aquellas familias de clase media que no puedan pagar la cuota del colegio privado al que asisten sus hijos, como así también una ayuda para poder comprar útiles.

Su anuncio llega en simultáneo con la determinación del Gobierno nacional de no pagar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) ni el Fondo de Compensación Salarial Docente, como así también la de no convocar a la paritaria nacional docente y no otorgar presupuesto para obras en escuelas y conectividad.

“Vamos a incorporar un mecanismo de asistencia de clase media para que los chicos no pierdan el colegio, porque la situación en la cual se te caen los ingresos y tenés que cambiar al chico de colegio no solo es traumatizante para los padres sino también para los chico”, dijo el presidente en una entrevista con Radio La Red este viernes.

Ambas se otorgarán a través de un sistema de vouchers y serán diseñadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Este anuncio se da entonces en un contexto de suma incertidumbre, a diez días de que empiecen las clases en varias jurisdicciones y con los gremios docentes en estado de alerta, habiendo advertido de que no iniciarán las mismas si no hay una recomposición salarial y el debido financiamiento.

El secretario general de Amsafe Rosario, Juan Pablo Casiello, afirmó este viernes que lo más probable es que las clases "no inicien" en las próximas semanas como estaba estipulado.

En Santa Fe, además de la situación nacional, también se da la problemática de que el Gobierno provincial incumplió con el acuerdo paritario del año pasado, pagando un 36% menos en los sueldos del último mes. Esta situación, no obstante, comenzaría a subsanarse en los próximos días.

Mientras tanto, desde el Gobierno nacional también decidieron este viernes prorrogar hasta fin de año la eximición por la cual los colegios privados no deben pagar contribuciones patronales.

Esta medida, impuesta en 2019 como "Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública" y extendida año a año, fue tomada por el Gobierno de Milei para evitar "un incremento desmesurado en las contribuciones patronales", lo que "agravaría el crítico contexto en el que las instituciones se encuentran inmersas".