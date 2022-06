El Ministerio de Transporte estableció este lunes la distribución de $ 16.050 millones para el cuatrimestre julio-octubre correspondiente al Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país, que a Santa Fe loe tocaría un 13%. Y si bien desde la cartera nacional aseguraron que con esta partida se incrementa el fondo a un 10%, desde el gobierno provincial indicaron que no modifica en nada la situación actual. El secretario de Trasporte provincial, Osvaldo Miatello aseveró a Rosarioplus.com: “Estamos en la misma situación, complicados”.

Para el funcionario, con la llegada de estos fondos no se ve que haya una mejora sustancial ya que desde su perspectiva, si uno se fija en la suma de los 16 mil más los 22 mil millones ya entregados, “son los 38 mil millones que fijó el presidente en su DNU la semana pasada”. Por ejemplo, para los meses de noviembre y diciembre “no se asigna nada, porque no les alcanza, tiene un límite, es decir que no nos mejoran, evidentemente tiene que ver con los 38 mil millones del Decreto y no los 46 mil millones del fallido presupuesto de diciembre”.

Asimismo, el secretario admitió que probablemente haya un cambio en corto plazo, porque se están discutiendo en Diputados distintos proyectos, uno de ellos para elevar el monto de subsidios a 59.500 millones, mediante el dictado de la emergencia en el trasporte. “Lo que salió hoy no hace más que implementar los 38 mil millones asignados en el decreto presidencial, es decir que no es un aumento que nos permita mejorar la situación. Esta resolución del ministerio de Trasporte hace un reparto, pero noviembre y diciembre, como no les alcanza, lo dejan sin poner nada”, reiteró.

Miatello adujo que en la distribución de los subsidios, no es solamente la ciudad de Buenos Aires el problema, también es el AMBA, ya que existe una diferencia abismal en el precio del boleto: los ciudadanos del conurbano pagan solo 18 pesos por viaje, mientras en algunas ciudades del interior es de 70 pesos promedio. “La mayoría de los proyecto presentados en Diputados plantean que se haga un solo fondo entre el AMBA y el mal llamado interior y que se reparta en forma equitativa en base a cantidad de colectivos, empleados, parámetros iguales para todos”, solicitó.

La medida se dispuso a través de la resolución 401/2022, publicada en el Boletín Oficial, con lo que se completará un total de compensaciones al autotransporte de pasajeros fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de $ 36.150 millones en los primeros diez meses de 2022.

En el primer artículo de la norma se establece un monto mensual de hasta $3.850 millones para julio, agosto y septiembre y otro de $4.500 millones para octubre, totalizando la suma de $16.050 millones "con destino a los Servicios de Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbanos y Suburbanos del interior del país".