El concejal de Juntos por el Cambio, Marcelo Megna, presentó un proyecto para reducir la planta de empleados municipales y que un “Comité de Eficiencia Municipal” controle la estructura administrativa de la ciudad. Esto valió el reproche del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, Antonio Ratner, quien lo calificó de “disparate”.

El fundamento es por el presunto gasto que insume la planta de empelados. Según detalló en base a datos aportados por la “Fundación Apertura”, los sueldos que pagan la municipalidad son en promedio un 48% más alto que los privados y que los salarios de algunos funcionarios “rozan los 300 mil pesos”.

En ese marco, el edil radical, dijo que cerca del 80% del gasto del municipio se destina a personal, el 10% a pagar deuda, y “sólo el 10% restante se gasta en obras para los rosarinos”. Ratner lo corrigió y dijo que se destina el 50%.

Megna sostuvo: “Si no se contratan nuevos empleados, calculamos que en un año la planta se reduciría entre un 7% y un 10% teniendo en cuenta las jubilaciones, fallecimientos y renuncias. Nuestro proyecto no pretende echar a nadie, pero si ir reduciendo la planta mediante la no contratación de empleados nuevos ”, manifestó.

En tato Ratner le respondió en Radio2: “No es extraño que venga de alguien del mismo signo político que Rogelio Frigerio (el ex ministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri), quien años atrás le pidió a Mónica Fein que achicara la planta de personal, sobre todo la de Salud, que es hoy la que más demandamos para cubrir las necesidades ”.