“Más allá de lo que implica en términos económicos, es un reconocimiento más a quienes no dudaron en dar la vida por la patria y sostienen la reivindicación de soberanía que es irrenunciable”, dijo la diputada provincial justicialista Paola Bravo, consultada respecto de la media sanción que dio la Cámara de Diputados santafesina a su proyecto de exención del pago de peajes en las rutas provinciales a los Ex Combatientes de Malvinas.

“A 40 años de la guerra en la que demostraron su coraje y su patriotismo, homenajear a los ex combatientes y enarbolar la bandera de la soberanía sobre Malvinas y las islas del Atlántico Sur es un deber que tenemos que seguir cumpliendo. Este es el sentido del proyecto que esperemos que tenga aprobación definitiva en Senadores, tal como ha sucedido en el Congreso Nacional con iniciativas similares, como la del diputado Marcos Cleri de instalar señalética referente a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en edificios públicos y áreas naturales protegidas por el Estado”, indicó la legisladora venadense, integrante del bloque Lealtad Kirchnerista de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.

Además, Paola Bravo destacó el respaldo a la iniciativa -que prevé el no pago de peajes para vehículos particulares en los que se trasladen ex combatientes, ya sea conduciendo o como acompañantes- de organizaciones de los Ex Combatientes y del Sutracovi, sindicato que agrupa al personal de las prestadoras de servicios viales.

“Queremos expresar nuestro agradecimiento a Rubén Rada, del Centro de Ex Combatientes de Rosario; y a las trabajadoras y trabajadores de los peajes, que cuando se apruebe definitivamente el proyecto van a contar con el marco legal para hacer concreto este reconocimiento, que en muchos casos ya vienen efectivizando, sin depender de la buena voluntad de nadie”, resaltó la diputada provincial.