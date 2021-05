El jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, fue dato de alta este domingo por la tarde en el Hospital Italiano de La Plata, donde estuvo internado desde el sábado por un cuadro de cólico renal.



Roberto Martínez, director general del hospital ubicado en la calle 51 entre 30 y 31 de la capital bonaerense, firmó el alta este domingo a las 18.



En un comunicado oficial se expresó que la medida se tomó "luego de una buena evolución clínica y respuesta terapéutica" y que Kirchner deberá continuar con "controles y tratamiento ambulatorio".



En el primer comunicado emitido por el nosocomio se había dicho que "hemos asistido e internado al paciente Máximo Kirchner, quien es derivado y acompañado por su médico de cabecera, por cuadro agudo que se interpreta como cólico renal, diagnosticándose mediante estudio de imágenes perinefritis incipiente y litiasis de 3 mm intravesical".



Al respecto, el médico asesor del Gobierno bonaerense, Jorge Rachid, explicó que se trataba de "una piedra o piedrita, depósitos cálcicos que generalmente se depositan en el tracto urinario".



Añadió que es una patología "muy dolorosa", que requiere internación pero no reviste ningún tipo de gravedad.



En declaraciones a Radio Rivadavia, el profesional afirmó que el cólico renal "es uno de los peores dolores en clínica médica", pero insistió que se resuelve clínicamente o de manera quirúrgica.



"Es un diagnóstico benigno" y no reviste ningún tipo de gravedad, solamente necesita asistencia médica, internación e hidratación, continuó Rachid.



Asimismo, consideró que "con la vida de estrés" producida por "esta guerra pandémica, que no quepa la menor duda que cada organismo reacciona de acuerdo a su ADN".



El director Martínez había dicho también que se ordenaron "estudios de laboratorio y bacteriológicos" a Kirchner y que se dispuso realizar un "tratamiento con antibióticos".



Años atrás el hijo de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner estuvo internado en el Hospital Austral de Pilar y en el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires, donde fue intervenido por un problema en una rodilla y una afección en la zona hepática, respectivamente.