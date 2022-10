Máximo Kirchner: "Tenemos que ofrecer en 2023 un proyecto de país"

El diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner sostuvo este lunes en el acto por el Día de la Lealtad que "Mauricio Macri fracasó, no la sociedad argentina". De cara a las elecciones, afirmó: "Tenemos que ofrecer en 2023 un proyecto de país que interprete al pueblo". A su vez, remarcó que "se necesita una suma fija que nos saque del ahogo" y advirtió "del otro lado se avecinan tres flexibilizaciones: la laboral, la impositiva y la ambiental".

"Tenemos la deuda de 44 mil millones de dólares con el FMI y la deuda con los acreedores privados. ¿Ustedes vieron esa deuda en los barrios, la vieron en mejores hospitales, mejores escuelas, patrulleros? No hubo nada, nos han dejado una cuenta impagable de la manera que está organizada", se quejó Máximo Kirchner.

Y agregó: "La sociedad argentina no es fracasada, si hubo alguien que fracasó, ese fue Mauricio Macri, que no estuvo a la altura de las circunstancias ¿Por qué tratar así a su propio pueblo?”.

Además, sostuvo que "la curva de vencimientos de deuda es un verdadero problema, habrá que negociar de vuelta, habrá que hacer más roll over" y alertó que "si el Estado nacional no puede planificar, menos podrán planificar las familias argentinas, que no necesitan ideas obsoletas, arcaicas y que solo benefician a unos pocos".