En el marco de la presentación de la lista de precandidatos de “Todos Juntos por Rosario”, perteneciente al Frente de Todos, Matías Fernández dialogó en Sí 98.9 y aseguró que en el Concejo Municipal se necesita "más fuerza" para que se reglamenten y pongan en marcha proyectos que fueron impulsados por las bancas peronistas en pos de aliviar a los sectores más golpeados por la pandemia.

"Con Marina Magnani (actual edila) aprobamos el proyecto de Empleo Solidario que consistía en refaccionar y darle infraestructura a los clubes de barrio y trabajo a las cooperativas en medio de la pandemia, pero no se reglamentó y no se está aplicando, por eso necesitamos mas fuerza en el Concejo", mencionó el titular de la delegación Rosario de la Dirección Nacional de Migraciones.

En este sentido, Fernández subrayó: "Tratamos de generar políticas integrales. El gobierno nacional no solamente tomo medidas sanitarias sino también económicas con la IFE y el ATP. En cuanto a la educación, el gobierno provincial lanzó el boleto estudiantil y fomenta el consumo con Billetera Santa Fe. Esto no lo vemos reflejado en la Municipalidad de Rosario, donde las políticas universales hoy no existen".

Sobre la interna del peronismo, quien encabeza la lista “Todos Juntos por Rosario” explicó: "Apoyamos la lista de Marcelo Lewandowski por una cuestión de convicción y respeto a las decisiones de quienes nos conducen. Teníamos la idea de unidad también en la lista de concejales porque creemos que la necesidad del pueblo para por otro lado pero hay un sector del peronismo que no lo entiende así. Es una decisión casi caprichosa".

La nómina que participa de las primarias del Frente de Todos lleva en los siguientes lugares a Yanina Muratore, directora ejecutiva de Pami Rosario; Marcelo Barrale, arquitecto y urbanista; Rosana Martins, referente de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y Pablo Laporte, presidente del club Libertad.

También integran la lista los referentes sindicales Sandra Silvetti (ATE) y Pablo Roibas (UPCN) y Mabel Pisacane, dirigente del PCCE.