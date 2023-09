El fiscal Matías Edery aseguró este jueves en Sí98.9 que la denuncia de sus pares fue “imprudente e irresponsable”. El funcionario de la Agencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado del MPA dijo que este miércoles “una audiencia ordinaria se transformó en una caza de brujas” hacia él. También relacionó el hecho con la decisión del senador Armando Traferri de poner sus fueros a disposición del Senado. “A veces cuando las cosas parecen, son”, dijo Edery, apuntanto a un posible hilo conductor político entre los hechos.

Edery fue denunciado por los fiscales Socca y Moreno por la relación que sostenía con Mariana Ortigala, una informante que aportó datos para la condena a Esteban Alvarado pero que ahora está detenida por una causa de extorsión. Para el fiscal de Delitos Complejos, la publicación de los mensajes con la mujer “fue impruente e irresponsable” y recordó que la noche anterior él y su familia habían sido amenazados en una balacera a una estación de servicio.

El fiscal dijo que Ortigala “más que informante es una persona que me pasaba datos” y aseguró que la fiscalía regional estaba al tanto de eso, tanto antes como después de su detención. “Es importante resguardar la información que me pasó porque ella queda detenida y su vida queda en riesgo”, aseguró el fiscal. “Era una audiencia por tentativa de extorsión, una audiencia ordinaria que transformaron en una caza de brujas hacia mí”.

Edery se puso a disposición de quien vaya a investigar la denuncia y aseguró que mientras tanto sigue “trabajando e investigando causas muy complejas”. De la misma forma, no descartó un hilo conductor entre esta denuncia y el hecho de que el senador Armando Traferri se puso a disposición para que le saquen los fueros. “Yo no creo en las casualidades pero me llama la atención que justo hoy pase esto”, deslizó.

Los fiscales provinciales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra aseguran desde 2020 que reunieron evidencia necesaria para citar a audiencia imputativa al senador Armando Traferri por asociación ilícita. La resolución final está desde ese momento en manos de la Corte Suprema de la Nación. Ahora, se abre una nueva e inesperada puerta: lo que viene siendo un largo camino judicial podría solucionarse por las vías legislativas.