El candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, aseguró que "va a ganar" las elecciones, a las que "la mayoría de los argentinos va a ir a votar con la bandera" nacional, y reiteró que su Gobierno será "de unidad, con radicales, socialistas y sectores empresarios y del trabajo" y que "un montón de ministros" actuales no van a estar en su administración.

"Yo hablo de un Gobierno de unidad nacional convocando a radicales, socialistas y sectores empresarios y del trabajo", afirmó Massa en un programa especial de Mirtha Legrand, y aseveró que "a la urna no hay que ir con odio o bronca, sino con esperanza".

También, aunque rehusó anticipar nombres de posibles ministros de un eventual Gobierno suyo, reconoció que el extitular de Economía Roberto Lavagna "va a tener mucho que ver" en caso de ganar las elecciones."Roberto es alguien a quien yo respeto mucho; el orden fiscal, el superávit fiscal y el tipo de cambio competitivo son las premisas que hicieron que la Argentina tuviera una recuperación importante, y en eso Roberto tuvo mucho que ver. Y desde el 10 de diciembre, en lo que viene va a tener mucho que ver", amplió Massa.

El ministro de Economía participó del programa de Legrand en el Eltrece junto a su esposa y titular de Aysa, Malena Galmarini; la actriz, vedette y conductora Moria Casán -pareja de su suegro, Fernando "Pato" Galmarini-, y la periodista María Julia Oliván.

En la cena Massa aseguró que su proyecto de Gobierno se basa en "los valores de producción, trabajo y educación".

Sobre el resultado de las primarias PASO, consideró que el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "es el emergente del enojo y la frustración de gente que incluso nos votó a nosotros, por eso le pido disculpas por los errores de (Matías) Kulfas y (Martín) Guzmán", exministros de Producción y de Economía, respectivamente.

"Yo creo que a la urna no hay que ir con odio hay que ir con esperanza. Yo apelo que la esperanza sea el motor", insistió, y confió en que "el 22 de octubre la mayoría de los argentinos va a ir a votar con la bandera" nacional, en alusión a los colores celeste y blanco, coincidentes con los de la boleta de UxP.

"Vamos a ganar el 22 de octubre", sentenció Massa, quien aseveró que "el 10 de diciembre el que empieza es mi Gobierno, con la libertad, la determinación y la autonomía en mi espalda y bajo mi responsabilidad".

También indicó que se quedó con "un sabor amargo" sobre sus rivales en el último debate presidencial -el pasado 8 de octubre- "porque no escuché ninguna propuesta del resto y me pareció que la gente esperaba más propuestas".

"En el debate no me dieron mucha bolilla de bajar la inseguridad planteando una agencia como el FBI y hasta me hicieron memes, por eso pero pienso que con ese criterio nos quedamos a mitad de camino", aseguró, y explicó que "plantee el armado de la agencia y que esté en Rosario por ser epicentro de las bandas criminales de narcotráfico".

Ante la consulta sobre algún nombre de su eventual gabinete consideró que "no me gusta manosear nombres porque a ustedes los periodistas les gusta los titulitos y después nos desprestigian". Y señaló que recién se irían conociendo después de las elecciones.

Sin embargo, reiteró que "hay un montón de ministros de este Gobierno que conmigo no serían ministros, no hay ninguna duda", y reconoció que el economista Lavagna "va a ser muy importante desde el 10 de diciembre" si accede a la Presidencia.

(Télam)