El ministro de Economía, Sergio Massa, inició este martes su agenda de trabajo en Washington, Estados Unidos, donde se reunió con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes desembolsarán un préstamos de US$1.300 millones.

En una rueda de prensa, Massa explicó que el Banco Mundial financiará un programa de seguridad alimentaria por US$ 450 millones y otro de financiamiento de comercio exterior para pymes por US$ 200 millones; en tanto el BID aportará US$ 650 millones para la modernización de la represa de Salto Grande.

El funcionario y candidato a presidente de Unión Por ,a Patria, aseguró que "el proceso de acumulación de reservas va a seguir pero sin frenar la actividad".

Tras recordar que en los últimos 21 días se han sumado US$ 1.700 millones, Massa explicó que "el objetivo es seguir acumulando reservas en el año más trágico para la economía argentina por el impacto de sequía".

Por otra parte, afirmó que la exigencia del Fondo Monetario Internacional de pedirle a la Argentina una devaluación de su moneda "tiene un impacto en la inflación" y que el Gobierno aspira a corregir esa situación con medidas que se van a anunciar en los próximos días.

Tras mantener una reunión en la sede del BID, Massa consideró que tras el efecto inflacionario esperado para agosto por la devaluación dispuesta "por imposición del Fondo", el equipo económico espera que la evolución de los precios "en septiembre y octubre vuelva a niveles razonables".

El miércoles será el día clave cuando el Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) finalmente apruebe la renegociación del programa con la Argentina que habilita un desembolso de US$7.500 millones.