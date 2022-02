El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, afirmó este miércoles que "no tiene dudas" de que el Congreso Nacional sancionará el acuerdo entre el Gobierno nacional y el FMI por la renegociación de la deuda tomada por el expresidente Mauricio Macri.



"No tengo ninguna duda de que en los próximos días el Parlamento argentino va a aprobar el acuerdo que Argentina tiene en discusión con el FMI. No tengo dudas porque creo que hace a la responsabilidad de nosotros como dirigentes, como hombres de Estado", agregó.



Massa expresó estos conceptos en un encuentro que mantuvo con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino en el Salón "Delia Parodi" de la Cámara baja.



Agregó que "valoro mucho la decisión del Presidente (Alberto Fernpandez) de poner a debate en el Parlamento el tema de la deuda, porque escuchaba a un gobernador (por el de Jujuy, Gerardo Morales) decir que se habían enterado de la deuda de 55 mil millones de dólares tres minutos antes" de la firma del acuerdo con el FMI.



Destacó la importancia de que Fernández haya "blanqueado la negociación" y la "someta a debate en el Parlamento; es sano institucionalmente para la Argentina, para que a futuro las deudas pasen por el Parlamento y tengan un correlato; se vean en puentes, en desarrollo industrial, en promoción de sectores exportadores, para mejorar el proceso de la Argentina".