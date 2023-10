FIRME CONTRA "LOS PÍCAROS"

Massa, contra los especuladores: "Hasta que no los vea presos, no paro" El ministro de Economía y candidato a presidente se expresó sobre la jornada de especulación y corrida cambiaria, asegurando que tiene “claro quiénes son esos cuatro o cinco que están jugando al arbitraje” y que no va a parar “hasta que no los vea presos”, sin importar el resultado eleccionario.