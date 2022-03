El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, señaló este miércoles que "la inflación es el veneno más dañino" que tiene la economía argentina y dijo que "hace falta firmeza para enfrentarla", al participar de un plenario de Economías Regionales organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



“Tenemos que construir un nuevo acuerdo económico y social para derrotar a la inflación”, aseguró el titular de la Cámara baja en el encuentro que se desarrolló en la sede de la entidad empresaria, donde Massa también compartió una reunión de trabajo junto a dirigentes de la entidad pyme.



Además, habló de la importancia de las pequeñas y medianas empresas: “Queremos empresas pymes y economías regionales fuertes y exportadoras. No hay empresas sin trabajadores, ni trabajo sin empresas”, consideró.



“Es clave que aumentemos nuestras exportaciones con valor agregado argentino. Porque los dólares se consiguen vendiendo talento y trabajo argentino al mundo. Para salir del pedir prestado todo el tiempo”, agregó el funcionario.



Del encuentro también participaron el presidente CAME, Alfredo González; el secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de Ministerio de Agricultura, Luis Contigiani; el secretario Relaciones Institucionales, Jorge Solmi; el presidente del BICE, José Ignacio De Mendiguren; y el titular del área de Economías Regionales de CAME, Eduardo Rodríguez, entre otros.