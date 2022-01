Más guerra: Sain se presentó a la Justicia por la filtración de datos

Con la publicación de una amplia lista de nombres de personas, instituciones y empresas que se supone fueron "perfilados" por el Ministerio de Seguridad de la provincia durante la gestión de Marcelo Sain, la investigación por el presunto espionaje ilegal en esa cartera sumó esta semana un nuevo desaguisado. Es que, lejos de abonar institucionalidad y transparencia a un tema tan serio, los fiscales a cargo siguen sembrando sospechas a la causa. Por ello, el abogado que representa al ahora ex funcionario de la gestión Perotti realizó una presentación este jueves ante la Justicia en Santa Fe por la violación del artículo 258 por parte del MPA.

El letrado que representa a Sain en esta causa, para la que todavía no se asignó un juez y viene sumando irregularidades desde el comienzo, es Hernán Martinez. Que reseñó en la presentación judicial: "El Ministerio Público de la Acusación está llevando adelante una conducta propia de una persecución política y no judicial. Adelantan mediáticamente una serie de datos o información con la intención expresa de influir en la opinión pública, y sistemáticamente niegan a la defensa todo acceso a las actuaciones".

El escrito continúa: "El accionar categóricamente contrario a la obligación de actuar con lealtad, probidad y buena fe (cfr. art. 132 CPP) que pesa sobre las partes, produce un evidente perjuicio a la imagen, nombre y honor de los imputados". Y enseguida sentencia: "Esto no puede acontecer sin la aquiescencia del Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, quien tiene la obligación administrativa primaria de controlar este tipo de conductas, y no puede desentenderse de la situación".

El documento, que ingresó por mesa de entrada este jueves por la mañana a la Justicia santafesina, amplía la queja: "El Órgano Fiscal ha denegado sistemáticamente el levantamiento de reserva de las actuaciones. Se niega el acceso a cualquier constancia de la causa (incluyendo aquellas necesarias para ejercer el derecho de control en la producción probatoria), pero se ataca a los imputados en los medios, con la consecución de un objetivo bien específico: el logro de una condena social, y el menoscabo de la imagen de los imputados. Ante ello, la defensa queda absolutamente desamparada y expuesta". Y finaliza, con referencias al fiscal general de Santa Fe, manifiestamente enfrentado con Sain: "No puede ocurrirse ante el superior jerárquico inmediato de los Fiscales intervinientes (Dr. Arietti) porque ya sabemos cuál será el resultado. Ha denunciado abiertamente al Dr. Saín con anterioridad, y ante el pedido de apartamiento, ha negado tal situación".

Los nombres que se difundieron

Varios portales de noticias dieron cuenta en las últimas horas de un listado con 661 nombres que salen de un PDF que filtró el MPA, aunque nadie oficialmente se haga cargo de haberlo hecho. Según las mismas versiones, hay un exhorto de Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, los dos fiscales santafesinos que llevan adelante la investigación contra Marcelo Sain y su equipo, pidiendo a todas las Fiscalías provinciales y federales de la provincia, que notifiquen si alguna de esas identidades está en el marco de alguna investigación judicial.

Desde que encabezaron los allanamientos del 26 de noviembre, ninguno de los fiscales a cargo del operativo volvió a tener una aparición pública, ni dio ninguna entrevista o declaración.

Por su parte Gustavo Rizzo Patrón, vocero de prensa del MPA de Santa Fe, señaló en consulta de este medio: "Oficialmente la Fiscalía no está diciendo nada. No han dado declaraciones. Y yo tampoco tengo nada y no conozco nada. No puedo confirmar, ni negar algo que no conozco. Los fiscales se han mostrado cautelosos desde el primer día. Sería imprudente decir de mi parte decir que existe un listado. Desconozco de dónde salió. Y me enteré de esos nombres leyendo las publicaciones que salieron".