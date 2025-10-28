La diputada provincial Sonia Martorano presentó un proyecto de Ley de Salud Mental Perinatal, que busca fortalecer la atención integral de la salud mental de las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, y de los niños y niñas en sus primeros dos años de vida.

El objetivo es incorporar una mirada preventiva, interdisciplinaria y comunitaria que garantice la detección temprana, el acompañamiento oportuno y el acceso equitativo a la atención en todo el territorio provincial.

“La maternidad es una etapa de grandes transformaciones físicas y emocionales. Muchas mujeres atraviesan ansiedad, tristeza o depresión sin saber que pueden pedir ayuda. Este proyecto propone estar presentes, escuchar y acompañar, desde el sistema de salud y la comunidad”, explicó Martorano.

La iniciativa propone la creación de equipos interdisciplinarios en hospitales y centros de salud provinciales, integrados por profesionales de salud mental, obstetricia, neonatología y trabajo social, para brindar contención y abordaje integral a las mujeres durante el período perinatal.

También contempla la elaboración de protocolos y guías de actuación para la detección y tratamiento de padecimientos emocionales, la formación continua de profesionales en salud mental perinatal, y la articulación con redes comunitarias para acompañar los procesos de crianza desde una perspectiva de cuidados y derechos.

“Cuidar la salud mental materna también es cuidar la primera infancia. Las primeras experiencias, los vínculos y los afectos marcan el desarrollo futuro de los niños y niñas. Por eso es tan importante acompañar a las madres en este momento vital”, subrayó la legisladora.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Provincia, que deberá coordinar acciones con municipios, universidades y organizaciones de la sociedad civil para la implementación de la ley, y mantener un sistema de información y estadísticas actualizado junto al IPEC.

Martorano destacó que el proyecto se enmarca en los avances normativos nacionales en materia de salud mental, parto humanizado y los primeros mil días, y que busca “profundizar esa mirada, priorizando la prevención y el acompañamiento temprano, en lugar de la atención tardía o el aislamiento”.

“La salud mental no empieza en la crisis, se construye con prevención, empatía y acompañamiento. Esta ley apunta a eso: a un Estado presente, que cuide y escuche”, concluyó Martorano.