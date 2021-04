La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, advirtió que la situación sanitaria en la provincia es "muy preocupante" y volvió a insistir en la toma de medidas de prevención particulares para evitar los contagios de coronavirus.

"Esta ola tiene diferencias con la anterior, es mucho más rápida, mucho más contagiosa (hay casos graves de gente más joven) y la gente no está adentro como en la primera ola", indicó la funcionaria, en diálogo con Ariel Bulsicco por Sí 98.9. "Hoy tenemos la escuela funcionando, todo abierto y patologías retenidas de hace año, por lo cual estamos ocupando esas camas con esas atenciones", agregó.

A la hora de evaluar la situación sanitaria de la provincia, la médica consideró que es "muy, pero muy, preocupante" el panorama y remarcó que hay una ocupación de camas críticas del 76% en el privado y entre 80 y 85 en el público.

"No hay que asustarse, hay que tener respeto y cuidado", señaló Martorano y aseguró: "Hay que aumentar los cuidados, quedarse adentro".

En cuanto al crecimiento de ocupación en las camas UTI, la ministra indicó que "el lunes pasado, posterior al fin de semana largo, tuvimos (en la provincia) un aluvión de consultas con hisopados positivos en 70 por ciento" de los casos, un hecho que derivó en el aumento de las internaciones.

"Intentemos evitar en estas tres semanas la socialización, no tenemos mucho más para hacer", solicitó la funcionaria y concluyó: "No hay que buscar al virus, el Estado hace lo que puede. Estas son las camas que tenemos, no hay más; estamos preparados pero requerimos de la conciencia de todos".

El testimonio completo de la ministra Martorano, acá: