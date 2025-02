Más de mil vecinos y vecinas de Rosario participaron del encuentro militante de La Corriente + en la plaza Eva Peron de la zona sur.

La jornada estuvo encabezada por el candidato a convencional departamental Germán Martínez, estuvo el ex Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, también participó, Martín Lucero, candidato a convencional constituyente en la lista que encabeza Juan Monteverde. Además los integrantes de La Corriente+, Ernestina Sacanni, Alberto Argüello y Franca Bonifazzi fueron oradores de la tarde.

Germán Martínez al tomar la palabra manifestó: "Nuestra lista representa a los fueron y son agredidos por las políticas de Milei y Pullaro. El gobernador cerró filas con Milei está semana e impidió que se investigue la estafa cripto. Nosotros tenemos que ir a buscar a todos aquellos que quieren otro país y otra provincia de la que proponen Milei y Pullaro."

Además Martínez afirmó: “Lo que nosotros tenemos que hacer es ampliar y convocar, tratar de meter todas las ideas dentro de la propuesta del peronismo. No hay diferencia entre Milei y Pullaro, son la misma cosa. Tenemos que construir una alternativa a Milei y Pullaro”.

El jefe de bloque de los diputados nacionales de Unión por la Patria dijo además que “hace más de 20 años que defendemos las ideas de Néstor y Cristina, con el viento a favor y también en momentos difíciles. No somos veletas, siempre fuimos coherentes, no nos escondemos, ponemos la cara, no especulamos nunca”.

A su turno Agustín Rossi afirmó: “Nuestra lista tiene un perfil fuertemente ideológico para enfrentar a la derecha en Santa Fe, la derecha es Milei y Pullaro.”

Rossi hizo mención al escándalo cripto de Javier Milei e indicó: “El rey está desnudo. Ese que descalificaba a propios y extraños, hoy no tiene posibilidad de descalificar porque usan el gobierno para hacer negocios. Sin el tuit de Milei no había estafa. Hoy el fiscal lo imputó y en la historia Argentina ningún presidente fue acusado de estafa”.

Martín Lucero, secretario general del Sadop y candidato a convencional constituyente provincial fue tajante con Pullaro: “Decir que en su constitución no va a haber garantismo es una afrenta. Hace 60 años en Santa Fe la constitución defiende los derechos a la salud, a la educación, al debido proceso. La constitución es un documento de derechos y garantías”.

Por su parte, Ernestina Sacanni quién acompaña a Germán Martínez en la lista de convencional departamental hizo mención a la comunidad LGBTI y afirmó: “Acompañamos a Germán para garantizar que se respeten los derechos LGBTI en la reforma constitucional, que la agenda de los colectivos feministas y de la diversidad se vean expresados en el debate constitucional”.

Alberto Argüello*, precandidato a concejal en Rosario resaltó: “En Rosario hay dos ciudades, el centro y los barrios. Claramente el intendente eligió el centro, nuestro principal desafío en mostrar las problemáticas de los sectores barriales y populares”.

Y por último habló Franca Bonifazzi, oriunda de la ciudad de Casilda y candidata a convencional constituyente provincial junto a Juan Monteverde y expresó: “Para Pullaro, si menos gente participa, mejor. Pullaro estigmatiza para amedrentarte, para taparte la voz. Les vamos a poner un límite. Les vamos a decir que por sobre nosotros no pasan, porque somos peronistas”.

Del encuentro participaron Daniel Mariatti, presidente del Club Atlético Argentino de Rosario; el secretario general del Satsaid Rosario, Alfredo Valente, la organización social MTD Aníbal Verón y referentes del sur santafesino.