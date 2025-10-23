El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó que dejará su cargo tras las elecciones nacionales del próximo domingo. El funcionario formalizará su salida el lunes 27 de octubre, según anticipó a Infobae, y aseguró que la decisión fue conversada con el presidente Javier Milei y con la cúpula de la Casa Rosada.

“Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”, expresó el ministro, quien asumió al frente de la cartera de Justicia en diciembre pasado y fue uno de los primeros en integrar el Gabinete libertario.

Fuentes cercanas al Presidente señalaron que la salida de Cúneo Libarona “ya estaba decidida” y se enmarca en un reordenamiento del Gabinete que Milei prepara para la segunda etapa de su gestión. “Es el momento de hacer todos los reseteos. Se dio así, aunque también podría haberse dado más adelante”, explicaron desde el entorno oficial.

El ahora exministro no participará del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Rosario, aunque no descartó estar presente en el búnker libertario la noche del domingo. Queda pendiente definir si, tras su salida, se prorrogará la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal en Comodoro Py, una de las reformas más sensibles de su gestión.

La renuncia de Cúneo Libarona se suma a la del excanciller Gerardo Werthein, quien dejó su cargo a comienzos de semana. En la Casa Rosada ya analizan nuevos cambios en el equipo, con el objetivo de consolidar un Gabinete más compacto y operativo para encarar el segundo tramo del mandato presidencial.