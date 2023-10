La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y referente del PRO, María Eugenia Vidal, se despegó este miércoles de la decisión que tomaron Mauricio Macri y Patricia Bullrich de alinearse con Javier Milei. “Voy a ser coherente con lo que dije y representé siempre. Desde el 2003 me encuentran en el mismo lugar: en la vereda de enfrente del populismo. Por eso no voy a apoyar a ninguno de los dos candidatos, ni voy a ser parte del gobierno de ninguno de los dos. Como a millones de argentinos, ninguno me representa”, comunicó a través de su cuenta de X (ex Twitter).

Vidal informó que este miércoles por la mañana, la dirigencia del PRO decidió que cada referente “se exprese libremente”. Para ella, lo que digan las y los políticos, incluída ella misma, no define el voto de los argentinos. “No hay libertad de acción para los ciudadanos porque ya somos libres. Cada uno decide y es responsable de su voto”, dijo, y aseguró posteriormente que no acompañará a ninguno de los dos candidatos a presidente en el balotaje.

“Y para los que especulan sobre que esta posición es funcional al massismo, quiero ser clara: Soy la misma que le ganó a los que gobernaron 28 años la Provincia de Buenos Aires. La misma que peleó contra las mafias que ellos integran. La misma que una y otra vez dijo que Massa es el responsable de esta inflación insostenible y de todas las fallas que tiene hoy la economía de nuestro país. Él es kirchnerismo. Cada argentino elegirá a conciencia, sin importar lo que diga la política. Los que queremos recuperar el futuro somos mayoría”, concluyó.