El diputado nacional por el peronismo santafesino, Marcos Cleri, se refirió al trabajo legislativo de los doce legisladores y legisladoras que representan al frente de frentes que se está construyendo en la provincia. Aseguró que los representantes de los partidos que forman esta coalición (socialistas, radicales, pro) trabajan en pos de que la gente “no tenga derechos”. Apuntó también a la especulación en la cámara provincial sobre la Ley de Emergencia en Seguridad, que aún no fue aprobada por la oposición.

“A nivel nacional se está tratando un proyecto que tiene que ver con la moratoria jubilatoria para lograr que a diez años las mujeres y los hombres puedan pagar la deuda de aportes y de esa manera tener la jubilación plena. Pero los 12 diputados que son parte del frente de frentes que se está armando no quieren que haya jubilaciones, no quieren que haya derechos”, remarcó Cleri, e hizo hincapié en que estos legisladores votaron en contra de que los jueces paguen ganancias, “defendiendo el privilegio de unos pocos”. “El frente de frentes no puede restringir derechos”, arremetió.

El diputado del Frente de Todos también se refirió a la situación provincial y sostuvo la necesidad de que la oposición - en su mayoría nucleada en este nuevo frente - deje de especular y apruebe la Ley de Emergencia en Seguridad. “Con este tema no podemos especular, se trabaja para resolver. Ya no pueden perder más tiempo. Este tema está en la legislatura y tiene que tratarse. El Frente Progresista tuvo su ley de emergencia en seguridad votada por el peronismo y ahora dicen que no. Esa especulación da vergüenza: con la seguridad no se especula, se trabaja para resolver el problema. Por eso esperamos que tengan sensibilidad y voten”.