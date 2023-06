Gustavo Marconato genera polémica tras sus recientes declaraciones en diferentes medios de comunicación, las cuales compartió posteriormente en sus redes IG:@escucharte.santafe y FB: Escucharte Santa Fe. Este nuevo partido que comenzó a sentar sus bases en el 2022, recorriendo la provincia de una forma peculiar, logró consolidar un armado electoral con candidatos independientes, en todo el territorio provincial.

En Radio La Red, en cuanto a Seguridad, Marconato dijo: “Yo creo que no hubo nunca un plan, creo que no supieron para dónde ir, creo que no se ha cumplido con el rol que tiene que tener el Estado”. Continuó: “No podés reclamar a otros lo que no hacés vos”

Marconato abrió el debate: “Tengo que hacer una relación que no me gusta, que me pone incómodo, y que casi te diría que para algunos puede ser de mal gusto. ¿Se acuerdan de la pandemia? Fue una emergencia, vimos todo el Estado a disposición de la pandemia, la pregunta es, ¿estamos o no en Emergencia en Seguridad? ¿Y entonces? ¿Dónde está el Estado disponible para esto?”.

En otra entrevista, el precandidato se refirió sobre la Salud: “¿Conocés a alguien que le guste ir a un hospital? NO, entonces el ejemplo que damos es: hacen edificios de dos pisos, vidriados, muchos metros cuadrados, y tardan 4 ó 5 años para terminarlos; los terminan y tardan otros 2 ó 3 años para equiparlos; los inauguran, y no están los médicos. Entonces lo debatimos en el grupo, y hay que comprometerse con esto, no nos interesan los metros cuadrados de los hospitales, nos interesan que haya médicos dentro de los hospitales. Bienvenido sea tener un lindo hospital y equipado, pero estamos empezando al revés. Lo que necesitamos en el hospital son médicos, no los grandes edificios”.

Con respecto al tema Educación Marconato mencionó que hay que poner la mirada en tres temas: los chicos, los docentes y la infraestructura, además ahora lamentablemente, en la inseguridad. Con respecto a los chicos: “Es fundamental el tema de la deserción escolar, para ello proponemos un “mapa de educación urgente”, que detecte la problemática y brinde la asistencia de forma integral, tanto en salud, alimentaria y familiar. Debemos reformular los contenidos curriculares con el objetivo que los chicos salgan de la primaria sabiendo leer y escribir, y que los de secundaria egresen preparados para poder desarrollarse en un terciario, en una universidad o preparados para la actividad laboral”.

“Aunque la educación y la salud son prioridades, no podemos subestimar la importancia de la seguridad, ya que sin ella, nuestros esfuerzos en esos campos serían en vano”, cerró Marconato.