La precandidata a concejal por La Cámpora, Marina Magnani, buscará su tercer mandato en el Palacio Vasallo, en una lista que acompañará la candidatura de Marcos Cleri para la gobernación. Magnani pasó por la radio Sí 98.9 y habló sobre las condiciones de la ciudad.

“Hace muchos años que esta construcción que es La Cámpora y kirchnerismo siempre acompañábamos listas que expresaban distintos sectores. Esta vez dijimos de acompañar a un compañero puro como es Marcos Cleri”, sostuvo.

“Es el momento de Marcos. Siempre estuvo en las causas correctas, porque se preparó muchos años, recorrió toda la provincias, y todos los impulsamos para esto. ‘Es ahora’, le dijimos”, comentó. En la categoría intendente apoyarán a Roberto Sukerman.

Seguridad y educación

"Es muy difícil para los docentes estar pendiente de la cuestión social, la seguridad, y el proyecto pedagógico queda en tercer lugar. Si estás con el techo goteando, que te balean, que no hay agua en el baño, más todo el entorno violento de algunos chicos, es muy complejo".

"Desde la Provincia y el Municipio hay un déficit en seguridad. El enfoque es en la “policialidad”, cómo dotar de fuerzas de seguridad, cámaras, y es un aspecto importante, pero también lo es la vulneración social. No podemos vivir en paz cuando tenés niveles nulos de integración social, hay barrios que no hay Estado de ninguna manera"

La ciudad

“Al sector concentrado nadie le cobra nada, cuanto más tenés menos pagás, tenés la ciudad y la usufructuás como querés y listo. El sector inmobiliario y grandes constructoras tienen beneficios edilicios y no pagan nada. Por ejemplo, la mitad de los edificios del centro sin final de obra que no pagan TGI, es decir, no tributan. Y después el intendente dice que no le alcanza la plata".

"Tenés la costa toda concesionada y paga lo mismo de canon que se paga un local de Empalme Graneros. Rosario está constituidas de injusticias. El Frente Progresista, ahora Juntos por el Cambio en esta alianza, gobiernan para esos sectores de poder. Que hagan lo que quieran con la ciudad".

"Hay esperanzas. Una ciudad que piensa en las infancias y con un proyecto productivo puede salir de esta situación de violencia. Una integración real. Rosario en los '40 era violenta, con centro de tráfico y incluso de personas".