El ex presidente Mauricio Macri aseguró este domingo que durante su estadía en Estados Unidos se vacunó contra el coronavirus, pese a haber afirmado en febrero que no se inmunizaría hasta que no estén inoculados los "argentinos de riesgo y los trabajadores esenciales".

"Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson", publicó este domingo el ex Jefe de Gobierno porteño y referente de Juntos por el Cambio, a través de su cuenta de Facebook, tras reconocer "que son tiempos complicados para la Argentina y la región".

El ex presidente había anunciado que no se vacunaría "hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido".

Macri viajó a Miami y allí disertó en el foro “Defensa de la Democracia en las Américas”, organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia (IID), donde también participaron Luis Almagro, secretario general de la OEA, los ex presidentes Andrés Pastrana (Colombia), Luis Guillermo Solís (Costa Rica) y Osvaldo Hurtado (Ecuador), El cierre del evento estuvo a cargo del presidente saliente de Ecuador Lenín Moreno.