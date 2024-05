El expresidente Mauricio Macri apoyó este domingo la Ley Bases que analiza el Senado tras la media sanción que obtuvo en Diputados. Lo hizo a través de una publicación en las redes sociales donde, además, garantizó el respaldo del PRO y envió un mensaje a las fuerzas políticas al destacar la necesidad de otorgarle a Javier Milei “las herramientas para cumplir su mandato”. “El tiempo que tenemos no es infinito”, planteó.

En un extenso posteo en la red social X (ex Twitter) el ex mandatario aseguró que si bien la ley no es perfecta, dada la difícil situación económica que se atraviesa, es necesario brindarle esta herramienta al actual presidente.

“¿Es perfecta la ley? No, pero en política nada lo es. Dada la extrema fragilidad en la que sigue estando nuestra economía, creo importante darle al presidente Milei estas herramientas para cumplir con el mandato que le dieron los argentinos de bajar la inflación y ordenar la economía. Y el tiempo que tenemos para hacerlo no es infinito”, afirmó.

Finalmente, aseguró que desde el Pro, siempre estuvieron “a favor del cambio y de la transformación, gobierne quien gobierne. Debemos ser generosos para apoyar a quien propone reformas que consideramos urgentes y estructurales, por más que sea de otro partido”.