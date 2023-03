Macri insistió con que tiene la solución para el narcotráfico

En tono electoral, el ex presidente Mauricio Macri paso este lunes por Rosario con la excusa de presentar su libro ¿Para qué? La cita fue en el Salón Metropolitano ante una nutrida platea cargada de sus seguidores, de las figuras de su partido en la provincia de Santa Fe y algunos ex progresistas que ya no titubean a la hora de acompañarlo. El tema que más trató en dicha charla fue el narcotráfico, como ya lo hicieron otras figuras políticas que también arribaron a la ciudad, en un claro aprovechamiento político de la dificultosa situación que vive la ciudad.

La agenda del ex mandatario no solo quedó en la presentación de su libro. En la mañana estuvo reunido con el intendente Pablo Javkin en el Palacio de los Leones, en un encuentro escueto y a puertas cerradas, donde aún se desconocen cuáles fueron los temas tratados. Javkin en uno de los miembros de peso dentro del Frente de Frentes, donde conviven otras expresiones políticas en un ancho arco ideológico, entre ellos el PRO, partido fundado por Mauricio Macri.

En charla posterior con los medios de comunicación presentes, la primera pregunta de los periodistas fue si será candidato presidencial en las próximas elecciones. Esquivando el bulto, respondió que su llegada a la ciudad es “para solidarizarme con los rosarinos por todo lo que están viviendo”. En ese momento aprovechó para vanagloriarse y dijo que en su gobierno entre 2015 y 2019 “lograron poner el narco en retroceso y que lo volverá a hacer”.

“Queremos que estén tranquilos porque vamos a recuperar la paz y poner como prioridad el combate del narcotráfico trabajando en conjunto con quien sea gobernador porque eso es lo que creemos aquellos que integramos Juntos por el Cambio”, dijo y reiteró su idea con números de su gestión, al afirmar que en su presidencia bajó un 30% el índice de criminalidad.

El portazo de Carrió en el Frente de Frentes y la mirada de Macri

La precandidata a presidente por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, anunció este fin de semana que su partido no integrará el denominado “Frente de Frentes” que en Santa Fe se formó para enfrentar al peronismo de Omar Perotti y aseguró que hay “complicidades” de dirigentes locales opositores con sectores del narcotráfico y del lavado de dinero.

Macri no pudo escapar a esa pregunta y dijo de manera escueta y dejando un amplio silencio que él “no necesita explicar” lo que expresó la referente de la Coalición Cívica porque se trata de una dirigente de peso de larga trayectoria en la política que “está perfectamente capacitada para exponer lo que dice”.

También tuvo sus palabras para el gobernador Omar Perotti y la posibilidad que el peronismo permanezca en la Casa Gris. Macri consideró a la gestión actual como “pobre” y que “se eligieron muy mal los responsable en materia de seguridad y se cayó en cientos de prejuicios ideológicos”. Allí aprovechó para pegarle a Sain, a quien culpó de la inseguridad en la provincia y dijo que “se hizo todo al revés, hasta ahora”, en un claro giño al actual ministro Claudio Brilloni, quien fuera delfín de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“El actual gobierno ha sido cómplice en el crecimiento del crimen. Hay cosas básicas que uno no puede hacer, no podemos asustarnos, esto es consecuencia de políticas perversas. Hay que volver a invertir, usar Inteligencia, trabajar coordinadamente y en conjunto. Acá no trabajan juntos, ni siquiera con el partido propio, son campeones mundiales del desquicio”, apuntó en cuanto a la gestión nacional.

“Vamos a hacer desaparecer el miedo de Argentina, ya hemos demostrado que podemos hacer cosas buenas, esas mentiras que se caen ahora son oportunidades para trabajar de manera sana, en equipo, siendo parte del mundo, no podemos seguir apoyando dictaduras, todo es un combo. Habíamos hecho mucho con mucho esfuerzo, no sin errores, pero habíamos llegado a un rumbo correcto. Habrá que hacer el esfuerzo para llegar. Los argentinos estamos empoderándonos, esta pesadilla se va a revertir”, concluyó.